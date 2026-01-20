Έκτροπα στον Ερυθρό Σταυρό: Πετούσε αίμα και ούρα σε γιατρούς - Στο «αμήν» οι υγειονομικοί

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστα στά μάτια ασθενών και προσωπικού, στον «Ερυθρό Σταυρό» τη Δευτέρα 19/1, όταν ασθενής προκάλεσε τεράστια αναστάτωση εντός του νοσοκομείου.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «τον απόλυτο τρόμο βιώνει καθημερινά το προσωπικό των νοσοκομείων, κυρίως κατά τη διάρκεια των εφημεριών».

«Καθημερινά, γιατροί και νοσηλευτές καταλήγουν να είναι και δαρμένοι και κατηγορούμενοι από το κάθε παραβατικό άτομο που επισκέπτεται τα επείγοντα», καταγέλλει.

Γιαννάκος για Ερυθρό Σταυρό: «Ταινία τρόμου ζουν οι υγειονομικοί»

Ο κ. Γιαννάκος είπε πως «οι συνάδελφοι έζησαν ως πρωταγωνιστές σε πραγματική ταινία τρόμου. Και ενώ έζησαν την απόλυτη φρίκη, βρέθηκαν και κατηγορούμενοι».

Συγκεκριμένα, «ένα άτομο λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας, προσήλθε με το ΕΚΑΒ στα επείγοντα με ουρολογικό πρόβλημα. Του ζητήθηκε στη διαλογή και έκανε τεστ.

Μετά πήγε στη μεγάλη αίθουσα των επειγόντων και άρχισε να βρίζει, να κλοτσάει, να βμε το κινητό, να βγάζει τον ορό και να ρίχνει παντού αίμα».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο «πέταξε τα ούρα που είχε σε μπουκάλι στα πρόσωπα του προσωπικού και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς».

Αμέσως μετά οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία. Στο αστυνομικό τμήμα κατέθεσαν δύο γιατροί και μία νοσηλεύτρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νοσηλεύτρια όχι απλά δεν αντιμετωπίστηκε ως παθούσα, αλλά «συνελήφθη, πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο και το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια ως κατηγορούμενη». «Και μη χειρότερα. Και δαρμένη και κατηγορούμενη», καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

