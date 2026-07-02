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Ελαφόνησος: Τύπος πήγε στο ferry boat κολυμπώντας και ανέβηκε από τον ανοιχτό καταπέλτη

Κολυμβητής έκανε ρεσάλτο σε ferry boat με ανοιχτό καταπέλτη και χαλασμένη μηχανή στην Ελαφόνησο. Άλλο ένα ήρεμο ελληνικό καλοκαίρι.

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Ferry boat στην Ελαφόνησο
Ferry boat στην Ελαφόνησο | Glomex / @skai
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Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των επιβατών προκαλεί ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε στη γραμμή Ελαφόνησος - Πούντα Λακωνίας, το οποίο ήρθε στο φως μετά από επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος και σχετικό τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

 

Όλα ξεκίνησαν μετά από επώνυμη καταγγελία στη Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών. Σύμφωνα με αυτήν, ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο πλησίαζε στο λιμάνι της Ελαφονήσου κάνοντας ελιγμούς, ενώ ο καταπέλτης του ήταν ήδη ανοιχτός. 

Σαν να μην έφτανε αυτό, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κολυμπάει στη θάλασσα με κατεύθυνση το πλοίο και, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων παρευρισκόμενων, κατάφερε να σκαρφαλώσει και να επιβιβαστεί μέσω του ανοιχτού καταπέλτη, παραβιάζοντας κάθε πρωτόκολλο ασφαλείας.

Ευτυχώς, από τις ριψοκίνδυνες αυτές καταστάσεις δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. 

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