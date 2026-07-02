«Χάιδεψε τον λαγοκέφαλό μου, δεν δαγκώνει»: Το μποξεράκι που θα αγόραζε ο Λάζαρος από το «Είσαι το ταίρι μου»

Αν υπάρχει ένα πράγμα που αγαπάει ο μέσος Έλληνας περισσότερο από την τρομολαγνεία των μεσημεριανών δελτίων ειδήσεων, αυτό είναι αναμφίβολα η επιχειρηματικότητα της στιγμής. Εκεί που οι θαλάσσιοι βιολόγοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά με την εισβολή των Λαγοκέφαλων στις ακτές μας, ο δαιμόνιος εγχώριος start-upper βλέπει απλώς μια χρυσή ευκαιρία για... merch.

Κυκλοφόρησε, που λέτε, ένα γραφικό για εσώρουχο που διεκδικεί με αξιώσεις το βραβείο πιο cult ιδέας της χρονιάς. Στο κέντρο του δεσπόζει ένας προκλητικά σχεδιασμένος λαγοκέφαλος, συνοδευόμενος από την αφοπλιστική ατάκα:

«Χάιδεψε τον λαγοκέφαλό μου, δεν δαγκώνει»

Το λες πρωτότυπο, το λες χιουμοριστικό, το λες και τον απόλυτο τρόπο να μείνεις ελεύθερος για πάντα.

Για τους βαθείς γνώστες της ελληνικής τηλεοπτικής ιστορίας, αυτή η κίνηση δεν είναι απλά μια προσπάθεια για γρήγορο κέρδος. Είναι ένα ξεκάθαρο πνευματικό reference στον έναν και μοναδικό Λάζαρο από το «Είσαι το ταίρι μου».