ΕΛ.ΑΣ.: Εκστρατεία στην Κρήτη για οικειοθελή παράδοση παράνομων όπλων

Εκστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. για οικειοθελή παράδοση όπλων, με αυστηρότερες ποινές για παράνομη οπλοκατοχή μετά τα γεγονότα στα Βορίζια.

Μακελειό στα Βορίζια
Μακελειό στα Βορίζια | Eurokinissi / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Οι αστυνομικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας, μετά και τις πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αφορμή το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να παραδώσουν οικειοθελώς τα όπλα που κατέχουν χωρίς να αντιμετωπίσουν ποινικές συνέπειες.

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί το καθεστώς ακαταδίωκτου πριν κάποιοι βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, καθώς πλέον σε βαθμό κακουργήματος διώκεται όχι μόνο η κατοχή πολεμικών όπλων, αλλά και η παράνομη κατοχή ενός απλού πιστολιού ή περιστρόφου.

ΕΛΛΑΔΑ