Αναστάτωση από ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα στην Ελληνική Αστυνομία, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να μεταβούν στην οδό Σταδίου 46 στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου ελέγξουν ένα «ύποπτο» δέμα.



Το δέμα εξετάστηκε από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ένα μικρό κουτί έξω από ένα γνωστό κατάστημα ρούχων,

Η Σταδίου από το ύψος της Αιόλου μέχρι και το ύψος της οδού Πεσμαζόγλου, έκλεισε για αρκετή ώρα και γινόταν εκτροπή οχημάτων.

Τελικά, τα στελέχη του ΤΕΕΜ διαπίστωσαν (χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη) πως δεν υπήρχε τίποτα το επικίνδυνο μέσα στο μικρό κουτί. Σύμφωνα με πληροφορίες περιείχε έναν μικρό μεταλλικό κουμπαρά.