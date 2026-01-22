Τραγωδία στην Ελευσίνα: Δύο νεκροί μέσα σε σπίτι από διαρροή υγραερίου

Ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην κατοικία του το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) στην Ελευσίνα, μαζί με τα δύο σκυλιά τους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα και ο άνδρας ηλικίας 79 ετών, έχασαν τη ζωή τους από διαρροή υγραερίου.
