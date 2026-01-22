Μενού

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Δύο νεκροί μέσα σε σπίτι από διαρροή υγραερίου

Εντοπίστηκαν δύο νεκροί σε σπίτι στην περιοχή της Ελευσίνας από διαρροή υγραερίου, με τι πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ηλικιωμένο ζευγάρι.

Ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην κατοικία του το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) στην Ελευσίνα, μαζί με τα δύο σκυλιά τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα και ο άνδρας ηλικίας 79 ετών, έχασαν τη ζωή τους από διαρροή υγραερίου. 

 

