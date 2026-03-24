Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο Γιώργος Τσαγκαράκης.
Του επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης, κατοχής, αγοράς διάθεσης αρχαιοτητων.
Τσαγκαράκης: Ο βυζαντινολόγος τον «έκαψε»
«Αυστηρώς ομιλώντας ακόμη και ως παλαίτυπο υπάγεται στον Περί Αρχαιοτήτων νόμο και απαγορεύεται η πώλησή του. Ακόμη κι αν κάποιος θα ήταν ελαστικός για την αγοραπωλησία του εντύπου, η βιβλιοδεσία του, περιόδου Τουρκοκρατίας εμπίπτει ξεκάθαρα στην αρχαιολογική νομοθεσία και σας παρακαλώ να διερευνήσετε άμεσα την υπόθεση και πριν δημοπρατηθεί».
Σπάνια έργα τέχνης διάσημων ζωγράφων φέρεται να είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Η έρευνα της αστυνομίας, ωστόσο, πιστοποίησε πως τα περισσότερα ήταν πλαστά.
«Είναι έγκλημα το να κάνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς για γνήσια. Είναι ένα έγκλημα που διαιωνίζεται. Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον κύριο. Δεν τον ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα», είπε η χήρα του Δημήτρη Μυταρά.
Όπως αποκαλύπτεται, μάλιστα, οι πρώτες καταγγελίες για τον γκαλερίστα είχαν γίνει το 2024. Τότε, όμως, δεν συγκεντρώθηκαν επαρκή στοιχεία.
«Εδώ και δύο χρόνια είχαμε προβεί σε καταγγελίες επώνυμες, όσον αφορά την ύπαρξη τεσσάρων κυκλωμάτων εμπορίας πλαστών έργων τέχνης. Αυτά τα κυκλώματα, ήδη τα δύο έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, το τρίτο είναι του κ. Τσαγκαράκη, το οποίο είχε την εξής ιδιαιτερότητα, ότι λειτουργούσε στην τηλεόραση, με παντελή αδιαφάνεια», είπε ο δικηγόρος, Στέλιος Γκαρίπης.
- Τι καιρό έκανε την 25η Μαρτίου 1821: Ο Κολυδάς αποκάλυψε τον τρόπο που μπορούμε να μάθουμε
- Ο Κουφοντίνας ανατρέπει τα δεδομένα για 17 Νοέμβρη: Το λάθος του Σάββα Ξηρού - «Μπορούσα να τον έχω τελειώσει»
- Μοντέλο του OnlyFans θρηνεί για τον θάνατο του ιδιοκτήτη του: «Μεγάλωσα με κουπόνια και μου άλλαξε τη ζωή»
- Ντορέττα Παπαδημητρίου για Μπραντ Πιτ: «Αν μου έλεγαν να βγαίνω από το δελφίνι, κομπάρσα, θα πήγαινα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.