Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Του επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης, κατοχής, αγοράς διάθεσης αρχαιοτητων.

Τσαγκαράκης: Ο βυζαντινολόγος τον «έκαψε»

«Αυστηρώς ομιλώντας ακόμη και ως παλαίτυπο υπάγεται στον Περί Αρχαιοτήτων νόμο και απαγορεύεται η πώλησή του. Ακόμη κι αν κάποιος θα ήταν ελαστικός για την αγοραπωλησία του εντύπου, η βιβλιοδεσία του, περιόδου Τουρκοκρατίας εμπίπτει ξεκάθαρα στην αρχαιολογική νομοθεσία και σας παρακαλώ να διερευνήσετε άμεσα την υπόθεση και πριν δημοπρατηθεί».

Σπάνια έργα τέχνης διάσημων ζωγράφων φέρεται να είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Η έρευνα της αστυνομίας, ωστόσο, πιστοποίησε πως τα περισσότερα ήταν πλαστά.

«Είναι έγκλημα το να κάνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς για γνήσια. Είναι ένα έγκλημα που διαιωνίζεται. Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον κύριο. Δεν τον ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα», είπε η χήρα του Δημήτρη Μυταρά.

Όπως αποκαλύπτεται, μάλιστα, οι πρώτες καταγγελίες για τον γκαλερίστα είχαν γίνει το 2024. Τότε, όμως, δεν συγκεντρώθηκαν επαρκή στοιχεία.

«Εδώ και δύο χρόνια είχαμε προβεί σε καταγγελίες επώνυμες, όσον αφορά την ύπαρξη τεσσάρων κυκλωμάτων εμπορίας πλαστών έργων τέχνης. Αυτά τα κυκλώματα, ήδη τα δύο έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, το τρίτο είναι του κ. Τσαγκαράκη, το οποίο είχε την εξής ιδιαιτερότητα, ότι λειτουργούσε στην τηλεόραση, με παντελή αδιαφάνεια», είπε ο δικηγόρος, Στέλιος Γκαρίπης.