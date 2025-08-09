Ελλάδα - Σερβία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ δίνει σήμερα (09/08) το δεύτερο φιλικό ενόψει της προετοιμασίας της για το Eurobasket 2025 απέναντι στη Σερβία στην Κύπρο με τον αγώνα να ξεκινά στις 20:30 και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.

Στην αποστολή δεν βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Βαγγέλης Ζούγρης. Ωστόσο, με την επιστροφή της Ελλάδας από την Κύπρο, αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.

Την Κυριακή (10/08). η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως το Ευρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθεί 27 Αυγούστου ως 14 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στην Λεμεσό της Κύπρου, όπου φιλοξενείται ο Γ’ Όμιλος, στον οποίο βρίσκεται μαζί με την οικοδέσποινα Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Γεωργία και την Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Τα φιλικά της Εθνικής:

9-10/8 Τουρνουά στην Κύπρο (Ελλάδα, Κύπρος, Σερβία και Ισραήλ)

9/8 17.00 Kύπρος-Ισραήλ

9/8 20.30 Ελλάδα-Σερβία

10/8 16.00 Κύπρος-Σερβία

10/8 19.30 Ελλάδα-Ισραήλ

14/8 20.00 Ελλάδα – Μαυροβούνιο (PAOK Arena)

20-22/8 Τουρνουά Aegean Aκρόπολις (Ελλάδα, Λετονία, Ιταλία)

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ιταλία – Ελλάδα

24/8 20.00 Ελλάδα – Γαλλία

Το πρόγραμμα του Eurobasket 202

Οι αγώνες στη Λεμεσό (Γ’ Όμιλος)

28/8 21.30 Ελλάδα – Ιταλία

30/8 18.15 Κύπρος – Ελλάδα

31/8 15.00 Γεωργία – Ελλάδα

2/9 15.00 Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη

4/9 21.30 Ισπανία – Ελλάδα