Ελληνικό: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 69χρονο στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 69χρονο άνδρα σημειώθηκε περίπου μία ώρα πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (25/2) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ελληνικού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ που οδηγούσε ένας 19χρονος νεαρός και κινούνταν επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Ζήτα, παρέσυρε τον 69χρονο πεζό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διενεργείται έρευνα από την Ελληνική Αστυνομία.
