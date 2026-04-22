Εμπορία βρέφους στη Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο δικηγόρος που φερόταν να κανόνισε τη «δουλειά»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 48χρονος δικηγόρος που διώκεται για εμπορία ανθρώπου σε σχέση με υπόθεση νεογέννητου βρέφους, που ερεύνησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και η 20χρονη βιολογική μητέρα η οποία αντιμετωπίζει πλημμεληματικές πράξεις, και αφέθηκε ελεύθερη. Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, τον περασμένο Μάρτιο, ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη τότε εγκυμονούσα και συνήψαν σύμφωνο συμβίωσης.

Όταν την προηγούμενη Τρίτη (14/4) γεννήθηκε το παιδί σε κλινική της πόλης δηλώθηκε ως τέκνο των ανωτέρω και την επόμενη ημέρα λύθηκε το σύμφωνο.

Την Παρασκευή (17/4) μετά τη χορήγηση εξιτηρίου από την κλινική, σύμφωνα με καταγγελία του ιατρικού προσωπικού στις Αρχές, οι προαναφερόμενοι αποχώρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων στο ένα ο 48χρονος μαζί με το νεογνό, ενώ στην πορεία επιβίβασε στο όχημα και βρεφονηπιοκόμο που φέρεται να είχε προσλάβει για τη φροντίδα του παιδιού.

Ο 48χρονος δικηγόρος κλήθηκε να δώσει σήμερα εξηγήσεις στην ανακρίτρια για εμπορία ανθρώπου (κακούργημα), υφαρπαγή ψευδούς δηλώσεως και διατάραξη οικογενειακής τάξης (πλημμελήματα).

Αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας, κατά πληροφορίες, ότι σκόπευαν να παντρευτούν, ενώ έφυγαν χωριστά γιατί υπήρχε συναισθηματική φόρτιση και είχαν πρόθεση να συναντηθούν στο σπίτι που είχαν νοικιάσει. Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να κινήθηκε και η 20χρονη που πριν την απολογία της εξετάστηκε από την ανακρίτρια ως μάρτυρας - θύμα εμπορίας ανθρώπου, παρουσία ψυχολόγου.