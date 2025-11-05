Ένας μήνας μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Καταθέτει για 4η φορά ο ανιψιός

Ακριβώς ένα μήνα μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, οι έρευνες της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας συνεχίζονται με απόλυτη μυστικότητα, ενώ οι πληροφορίες φτάνουν με το «σταγονόμετρο».

Χθες (04/11), κατέθεσε για τέταρτη φορά ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενός εκ των δύο θυμάτων, και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο ίδιος είχε γλιτώσει από τη μία από τις έξι σφαίρες που χρησιμοποίησε ο δράστης το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Οι δικαστικές αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν κρίσιμα σημεία της μαρτυρίας του και να διασταυρώσουν τα όσα έχει ήδη καταθέσει με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα.

Η ανακρίτρια εξετάζει με απόλυτη μυστικότητα όλα τα δεδομένα και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα – από συγγενείς και εργαζόμενους μέχρι άτομα του ευρύτερου κύκλου θυμάτων, υπόπτων και συλληφθέντων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον 22χρονο που παραδόθηκε στις Αρχές και ισχυρίζεται ότι ήταν συνεργός, ώστε να εξακριβωθεί πώς βρέθηκε από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας το βράδυ του εγκλήματος.

Διαβάστε ακόμα: Φοινικούντα: Το σχέδιο που έδεσε τους εμπλεκόμενους και πώς οι Αρχές έλυσαν το μυστήριο

Παράλληλα, συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα με τεχνολογικά μέσα, τηλεφωνικές αναλύσεις και άλλες ερευνητικές μεθόδους, προκειμένου να φωτιστούν όλα τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Παρά τις δύο προφυλακίσεις, η Δικαιοσύνη δεν θεωρεί ότι πρόκειται για τους μοναδικούς εμπλεκόμενους, με το μυστήριο να παραμένει τόσο ως προς τα κίνητρα όσο και ως προς τους πραγματικούς δράστες.