Ένας νεκρός κάθε 14 ώρες: «Επιδημία» τα τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα

Αποκαρδιωτικοί είναι οι επίσημοι αριθμοί για τα τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα, κάνοντας γλαφυρή εικόνα αυτό που ήδη ξέρουμε, δηλαδή την έλλειψη οδηγικής παιδείας και ασφαλούς οδικού δικτύου.

Μόνο τον μήνα Ιούνιο στην Ελλάδα σημειώθηκαν 74 τροχαία ατυχήματα, 63 νεκροί και 1295 τραυματίες, στοιχεία που καταδεικνύουν την «επιδημία» της ασφάλτου, που παίρνει όλο και περισσότερες ζωές.

Την τραγική εικόνα περιέγραψε ο σύμβουλος τροχαίων ατυχημάτων Αντώνης Μορφονιός στην ΕΡΤ. «Κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό στην Ελλάδα από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκαρφαλώσαμε άλλη μία θέση».

Ελλάδα: «Πρωταθλήτρια» ΕΕ και στα τροχαία

Ο ειδικός συνέχισε: «Ήμασταν στην 4η θέση το 2023 και το 2024 με αύξηση 4%. Ανεβήκαμε στην 3η θέση πίσω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Σταθερά η Ρουμανία και η Βουλγαρία με μία αυξητική τάση της τάξης του 4%, όταν ο μέσος όρος τροχαίων ατυχημάτων θανατηφόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί κατά 3%».

Ο Α. Μορφονιός πρόσθεσε ότι «πρέπει να διαφοροποιήσουμε λίγο τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος δεν έχει επενδύσει στην στην αποτροπή.

Ναι μεν ο σκοπός του νόμου είναι η αποτροπή, αλλά ουσιαστικά δεν έρχεται να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα παρά μόνο να τιμωρήσει και να εισπράξει.

Είναι ένας νόμος τιμωρητικός, εισπρακτικός και όχι προληπτικός. Διότι υπάρχει και ευρωπαϊκή στρατηγική και μέχρι το 2030 που σκοπό έχει τη μείωση έως και 50% των θανατηφόρων τροχαίων, αλλά και με βάση το όραμα του μηδενικού κινδύνου έως το 2050 δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα.

Γιατί; Διότι δεν υπάρχει σωστή εκπαίδευση από τα πρώτα χρόνια της οδήγησης».