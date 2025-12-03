Ένας στους έξι εφήβους αυτοτραυματίζεται κρυφά - Σοκαριστικά ευρήματα από έρευνα της UNICEF

Απρόσμενες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο αυτοτραυματισμού στους νέους της χώρας μας, όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα της UΝISEF, κατά την οποία φαίνεται πως ένα στους έξι έχει προβεί σε αυτή την πράξη.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την MARC A.E. για λογαριασμό του οργανισμού της UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης του Υπουργείου Υγείας για την προώθηση της Ψυχικής Υγείας, τα σοκαριστικά αποτελέσματα δείχνουν επίσης πως οι γονείς κατά πλειοψηφία δεν γνωρίζουν για τον αυτοτραυματισμό των παιδιών τους.

Μάλιστα η έρευνα κατέδειξε πως τα κορίτσια κατέχουν μεγαλύτερα ποσοστά αυτοτραυματισμού σε σχέση με τα αγόρια, το οποίο ίσως εξηγείται στις μεγαλύτερες κοινωνικές πιέσεις, ιδιαίτερα σε επαρχίες και στο γεγονός ότι ίσως οι άνδρες βρίσκουν «άλλους τρόπους διαχείρισης της έντασης», όπως η στροφή στο αλκοόλ και τις ουσίες, όπως αναφέρει ο Δρ, Ιωάννης Μαλογιάννης.

Ένας στους πέντε νέους έχει παραδεχτεί στους γονείς του ότι αυτοτραυματίζεται

Κρίνοντας τη συνολική εικόνα της έρευνας, ο ίδιος πρόσθεσε πως: «τα ποσοστά είναι 4 με 5 φορές μεγαλύτερα, σε σχέση με εκείνα που βλέπαμε πριν 20 χρόνια. Τα παιδιά σήμερα αντιμετωπίζουν ένα σύνολο εντάσεων και προκλήσεων, αναπτύσσοντας διάφορες ψυχικές διαταραχές».

Σημαντικό ποσοστό του συνολικού δείγματος της τάξης του 60% παραδέχτηκε ότι γνωρίζει κάποιο άτομο που αυτοτραυματίζεται ενώ μόνο 1 στους 5 έχει συζητήσει με τον γονέα του ότι έχει αυτοτραυματιστεί. Το 37,6% δήλωσε ότι στράφηκε σε φίλο ή φίλη του.

Επιπλέον, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι νέοι βιώνουν συχνά συναισθήματα όπως θλίψη, άγχος, θυμό και απελπισία σε ποσοστό 76%, ενώ το 62,7% δηλώνει ότι δυσκολεύεται ιδιαίτερα να διαχειριστεί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης του Πρότυπου Κοινοτικού Κέντρου για την Ψυχική Υγεία των Νέων, μια πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ και κορυφαίους επιστήμονες.

Σύμφωνα με τον Δρ. Ghassan Khalil, διπλωματικό εκπρόσωπο της UNICEF στη χώρα μας, «μέσω αυτού του προγράμματος θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των παιδιών -και όχι μόνο. Τόσο η πρόληψη όσο και η απόκριση μέσω τέτοιων βημάτων είναι σημαντικά, για να αναχαιτιστούν ποσοστά που γνωρίζουν ραγδαία άνοδο τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο».

Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν για την Ελλάδα, φαίνεται πως βιώνουμε μια πανδημία ψυχικής υγείας στους νέους.