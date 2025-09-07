Ενδοοικογενειακή βία στην Τήνο: 42χρονος χτύπησε το 4χρονο παιδί του

Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (6/9) ένας 42χρονος αλλοδαπός, αλβανικής καταγωγής, στην Τήνο κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, καθώς φέρεται πως χτύπησε το παιδί του στο λιμάνι του νησιού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 42χρονος στην Τήνο συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 3500/2006 «Περί ενδοοικογενειακής βίας», με το Λιμεναρχείο του νησιού να διενεργεί προανάκριση για το συμβάν.

«Τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Τήνου προέβησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού (υπήκοο Αλβανίας) για παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 3500/2006 ¨Περί ενδοοικογενειακής βίας¨. Η ανωτέρω πράξη έλαβε χώρα στον εξωτερικό λιμένα Τήνου, σε βάρος του 4χρονου τέκνου του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου» αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό για το συμβάν.