Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο

Ένοπλη ληστεία με λεία 10.000 ευρώ σήμερα (28/12) σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Στιγμιότυπο από περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11 το πρωί ένας άντρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.

Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10 χιλιάδες ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

