Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της: Φέρεται να της χορήγησε ηρεμιστικά

Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, για τη δολοφονία της μητέρας του, που έλαβε χώρα πριν τρία χρόνια στο διαμέρισμα της στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πραγματογνώμονες της αστυνομίας είχαν εντοπίσει ίχνη από εύφλεκτο υλικό ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιος της άτυχης γυναίκας, φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά προκειμένου να καλύψει τα ίχνη της εγκληματικής του πράξης.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη σορό της έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ουσία πριν χάσει τη ζωή της από τις φλόγες που είχαν καταστρέψει ολοσχερώς το δωμάτιο του διαμερίσματος στο οποίο είχε βρεθεί.

Ελένη Παπαδοπούλου: Τα σενάρια για δολοφονία

Το ότι ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου ήταν δολοφονία, άρχισε να συζητιέται τους τελευταίους μήνες.

Στην αρχή κάποιοι μιλούσαν για ατύχημα, για ένα τσιγάρο που έμεινε αναμμένο, για μία φωτιά που προκάλεσε άθελά της η γυναίκα που ήταν φανατική καπνίστρια. Ακόμη και τα πιο κοντινά της πρόσωπα ήταν, περιέργως, πεπεισμένα πως έχασε αρχικά τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και στη συνέχεια τη ζωή της. Μία εξήγηση βολική, που όμως δεν κούμπωνε με την εικόνα της καταστροφής.

Διαβάστε επίσης: Φως στο Τούνελ: «Ώρα μηδέν» για τη δολοφονία της χήρας του πρώην υπουργού στο Κολωνάκι

Ο τόπος μαρτυρούσε πως κάτι πολύ πιο σκοτεινό είχε συμβεί. Η υπερβολικά έντονη φωτιά μόνο τυχαία δεν ήταν.

Οι παρατηρήσεις των έμπειρων αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής δεν άφησαν περιθώρια παρερμηνειών. Το πόρισμά τους έδεσε τον εφιάλτη. Έκαναν λόγο ξεκάθαρα για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού. Διαβίβασαν τα συμπεράσματά τους στην εισαγγελία, με τα ευρήματα να δείχνουν φωτιά που προκλήθηκε για να σκεπάσει τα ίχνη ενός εγκλήματος.

Παρόλα αυτά, ο φάκελος της υπόθεσης «αραχνιάζει» σε ένα συρτάρι, αναμένοντας την ανάθεσή του σε εισαγγελέα. Μία διαδικασία που λόγω των παθογενειών του δικονομικού συστήματος καθυστερεί τρία ολόκληρα χρόνια. Όλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση έχει κλείσει.

Η υπόθεση ωστόσο παραμένει ανοιχτή. Όταν ο εισαγγελικός λειτουργός που την αναλαμβάνει βλέπει τα στοιχεία, προχωρά σε ταχύτατες ενέργειες. Ζητά πλήρη διερεύνηση για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραγγέλνει ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις. Στα τέλη του καλοκαιριού, αναλαμβάνει δράση το τμήμα Ανθρωποκτονιών. Οι αξιωματικοί ερευνούν πρόσωπα και κίνητρα, αναζητώντας ποιος είχε λόγο να κάνει κακό στη γυναίκα.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» μπαίνει στην έρευνα και αποκαλύπτει ένα ένα τα στοιχεία της υπόθεσης. Τα αποτελέσματα ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων μιλούν καθαρά. Η Ελένη Παπαδοπούλου δεν πέθανε από εισπνοή καπνού. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της είναι μόλις 5%, τιμή που δικαιολογεί φανατική καπνίστρια αλλά όχι θάνατο από φωτιά.

Αντίθετα, δείχνει πως όταν οι φλόγες τύλιγαν το σώμα της, εκείνη δεν ανέπνεε πια.

Κατά την τοξικολογική ανάλυση, ανιχνεύτηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Η εικόνα γίνεται πλέον σαφής. Η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε νεκρή πριν την πυρπολήσουν.

Και ενώ ο γιος της κυρίας Παπαδοπούλου ήταν από τις έρευνες βασικός ύποπτος, όταν βγήκε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.