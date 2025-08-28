Έντονη ζέστη, έντονες καταιγίδες: Για καιρό «τραμπάλα» προειδοποιεί ο Μαρουσάκης - Τι δείχνουν οι χάρτες

Με επικίνδυνες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, και στον αντίποδα έντονη ζέστη στα ανατολικά και νότια της χώρας θα κινηθεί ο καιρός των επόμενων ημερών, προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο μέσω Facebook πως «Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά» προκαλώντας το Σαββατοκύριακο ακραία φαινόμενα.

Συγκεκριμένα έχουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να αναμένουμε εξασθένηση των μελτεμιών, στροφή σε νοτιοδυτικούς ανέμους, και αισθητή άνοδο του υδραργύρου, μαζί με πολύ...νερό.

Μαρουσάκης: Καταιγίδες και...ιδρώτας

Τα φαινόμενα που προβλέπει ο μετεωρολόγος έχουν ως εξής:

Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά - βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.