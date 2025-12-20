Εντοπίστηκαν τα ίχνη ενός 15χρονου που είχε εξαφανιστεί - Σύλληψη δύο Τούρκων για αρπαγή

Εντοπίστηκαν τα ίχνη ενός 15χρονου αγοριού, για το οποίο είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του την 1η Δεκεμβρίου στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας- Τριανδρίας, μέσα σε διαμέρισμα που διέμεναν δύο Τούρκοι υπήκοοι.

Ο 15χρονος εντοπίστηκε χθες, Παρασκευή (20/12) κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην οποία έγινε έρευνα, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, σε τρεις οικίες.

Συνολικά, προσήχθησαν τέσσερις υπήκοοι Τουρκίας, καθώς και ο ανήλικος ημεδαπός, ο οποίος διαπιστώθηκε πως αναζητούνταν από τις αρχές στο πλαίσιο δήλωσης εξαφάνισής του.

Ειδικότερα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σε σπίτι όπου διέμεναν δύο από τους προσαχθέντες, από τους οποίους ο ένας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, καθώς κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 0,6 γραμμαρίων.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας- Τριανδρίας, όπου και στη συνέχεια παραδόθηκε στον πατέρα του, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, για τους δύο Τούρκους για αρπαγή ανηλίκου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης.