Εντοπίστηκε ο κρατούμενος που απέδρασε από το κτήριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Εντοπίστηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Νέου Κόσμου ο αλλοδαπός κρατούμενος που απέδρασε από το κτήριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ( ΔΕΕ ) στην λεωφόρο Αθηνών.

Ο 55χρονος από τη Μολδαβία είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα για ενδοοικογενειακή βία και είχε μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) προκειμένου να γίνει φωτογράφηση και δακτυλοσκόπησή και στη συνέχεια να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Απέδρασε το πρωί της Πέμπτης (16/4) περίπου στις 11:30 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αλλά η κινητοποίηση ήταν άμεση για τον εντοπισμό του.