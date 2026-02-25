Εντοπίστηκε πολεμικό βλήμα σε οικόπεδο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Πολεμικό βλήμα εντοπίστηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ωκεανού με Παπάγου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Πολίτης ήταν εκείνος που εντόπισε το βλήμα και κάλεσε την Άμεση Δράση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Το πολεμικό βλήμα παραλήφθηκε από ειδικό κλιμάκιο του στρατού.