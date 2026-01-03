Εντοπίστηκε σορός σε βουνό στις Σέρρες - Εξετάζεται αν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν σορός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στο όρος Μπέλες στις Σέρρες και σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για την ανάσυρσή της.

Από την πυροσβεστική επιβεβαιώνεται ο εντοπισμός της σορού. Στο σημείο αναμένεται κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να εξετάσουν τη σορό, καθώς παραμένουν σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες.

Aπαιτείται ταυτοποίηση

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πρόκειται για αυτόν, αλλά πρέπει να υπάρξει πρώτα επίσημη ταυτοποίηση.

Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου κι έκτοτε δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος του.

