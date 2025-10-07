Μενού

Εντυπωσιακές εικόνες από το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» που έλαμψε στον ουρανό της Ελλάδας

Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής», η υπερπανσέληνος του φθινωπόρου, έλαμψε στον ουρανό της Ελλάδας.

Φεγγάρι της συγκομιδής | In Time / Βαγγέλης Μπουγιώτης
Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής», η υπερπανσέληνος του φθινωπόρου και η πιο κοντινή στη φθινοπωρινή ισημερία, έλαμψε στον ουρανό της Ελλάδας νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Ήδη η σελήνη ήταν ιδιαίτερα λαμπερή από το βράδυ της Δευτέρας, καθώς βρίσκεται στο περίγειο, το κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο.

Φεγγάρι της συγκομιδής | In Time / Βαγγέλης Μπουγιώτης

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon) προέρχεται από την αγροτική παράδοση, καθώς η περίοδος που διανύουμε είναι περίοδος συγκομιδής για πολλά προϊόντα, πριν έρθει ο χειμώνας.

Φεγγάρι της συγκομιδής | In Time / Βαγγέλης Μπουγιώτης

