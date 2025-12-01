Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού, Προφήτου Ναούμ, Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Θεόκλητος, Θεοκλήτη

Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα

Φιλαρέτη, Φιλάρετος, Φιλαρέτης

Αρετή, Αρετούσα*

Φαιναρέτη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Ανατολή ήλιου: 07:22

Δύση ήλιου: 17:06

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 44 λεπτά

Σελήνη 10.7 ημερών