Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού, Προφήτου Ναούμ, Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θεόκλητος, Θεοκλήτη
  • Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα
  • Φιλαρέτη, Φιλάρετος, Φιλαρέτης
  • Αρετή, Αρετούσα*
  • Φαιναρέτη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Ανατολή ήλιου: 07:22

Δύση ήλιου: 17:06

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 44 λεπτά

Σελήνη 10.7 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ