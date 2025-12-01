Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού, Προφήτου Ναούμ, Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θεόκλητος, Θεοκλήτη
- Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα
- Φιλαρέτη, Φιλάρετος, Φιλαρέτης
- Αρετή, Αρετούσα*
- Φαιναρέτη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS
Ανατολή ήλιου: 07:22
Δύση ήλιου: 17:06
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 44 λεπτά
Σελήνη 10.7 ημερών
