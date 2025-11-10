Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως, Αγίου Ωρίωνος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη*
  • Εραστός, Εράστη, Εραστή
  • Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα
  • Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός
  • Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *
  • Μίλος, Μίλης, Μίλων
  • Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*
  • Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

Ανατολή ήλιου: 07:00

Δύση ήλιου: 17:17

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 17 λεπτά

Σελήνη 20.3 ημερών

ΕΛΛΑΔΑ