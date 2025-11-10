Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως, Αγίου Ωρίωνος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη*
- Εραστός, Εράστη, Εραστή
- Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα
- Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός
- Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *
- Μίλος, Μίλης, Μίλων
- Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*
- Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη
Ανατολή ήλιου: 07:00
Δύση ήλιου: 17:17
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 17 λεπτά
Σελήνη 20.3 ημερών
