Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως, Αγίου Ωρίωνος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη*

Εραστός, Εράστη, Εραστή

Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα

Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Μίλος, Μίλης, Μίλων

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*

Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

Ανατολή ήλιου: 07:00

Δύση ήλιου: 17:17

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 17 λεπτά

Σελήνη 20.3 ημερών