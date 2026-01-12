Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Τατιανής, Αγίου Μέρτιου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Τίτη, Τάνια
- Μέρτιος, Μέρτος, Μέρτης, Μύρτος, Μερτία, Μέρτα, Μέρτη, Μερτούλα, Μυρτιά, Μυρτούλα
Ανατολή ήλιου: 07:40
Δύση ήλιου: 17:26
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 23.7 ημερών
