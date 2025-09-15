Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βησσαρίων, Βησσαρίωνας, Βησσάρης, Βησσαρία
- Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα
Παγκόσμιες ημέρες
- Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη
- Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας
Ανατολή ήλιου: 07:07
Δύση ήλιου: 19:33
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 26 λεπτά
Σελήνη 23.1 ημερών
