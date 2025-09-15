Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Βησσαρίων, Βησσαρίωνας, Βησσάρης, Βησσαρία
  • Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη
  • Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας

Ανατολή ήλιου: 07:07

Δύση ήλιου: 19:33

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 26 λεπτά

Σελήνη 23.1 ημερών

