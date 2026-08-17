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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά pexels
Παγωτά | Pexels
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Σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος, Αγίου Στράτωνος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Λευκοθέα, Λευκοθέη
  • Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα*
  • Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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