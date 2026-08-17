Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου

Σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος, Αγίου Στράτωνος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Λευκοθέα, Λευκοθέη
- Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα*
- Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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