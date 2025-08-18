Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου

Σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω, Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη*
- Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα
- Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:43
Δύση ήλιου: 20:14
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 24.5 ημερών
