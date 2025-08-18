Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω, Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη*
  • Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα
  • Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:43

Δύση ήλιου: 20:14

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 24.5 ημερών

