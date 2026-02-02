Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Υπαπαντή του Σωτήρος και η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μαρουλιανής
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Υπαπαντή
- Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
Ανατολή ήλιου: 07:28
Δύση ήλιου: 17:49
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 21 λεπτά
Σελήνη 15.3 ημερών
