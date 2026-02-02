Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Υπαπαντή του Σωτήρος και η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μαρουλιανής

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Υπαπαντή
  • Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

Ανατολή ήλιου: 07:28

Δύση ήλιου: 17:49

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 21 λεπτά

Σελήνη 15.3 ημερών
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ