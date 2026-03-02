Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος, Αγίου Τρωαδίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θαλίτσα, Θαλιώ
  • Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα

Ανατολή ήλιου: 06:55

Δύση ήλιου: 18:19

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 24 λεπτά

Σελήνη 13.7 ημερών

