Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου

Σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος, Αγίου Τρωαδίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θαλίτσα, Θαλιώ
- Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα
Ανατολή ήλιου: 06:55
Δύση ήλιου: 18:19
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 24 λεπτά
Σελήνη 13.7 ημερών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.