Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία, Αγίας Ενόης, Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία
  • Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα*
  • Διάνα, Ντιάνα
  • Ενόη
  • Ματρώνα, Ματρόνα*
  • Κερασιά, Κερασία

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
  • Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Ανατολή ήλιου: 07:38

Δύση ήλιου: 18:41

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 28.5 ημερών

