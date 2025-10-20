Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία, Αγίας Ενόης, Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα*

Διάνα, Ντιάνα

Ενόη

Ματρώνα, Ματρόνα*

Κερασιά, Κερασία

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης

Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Ανατολή ήλιου: 07:38

Δύση ήλιου: 18:41

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 28.5 ημερών