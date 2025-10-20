Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία, Αγίας Ενόης, Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία
- Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα*
- Διάνα, Ντιάνα
- Ενόη
- Ματρώνα, Ματρόνα*
- Κερασιά, Κερασία
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
- Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Ανατολή ήλιου: 07:38
Δύση ήλιου: 18:41
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 2 λεπτά
Σελήνη 28.5 ημερών
