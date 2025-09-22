Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη, Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ζωγραφιά
- Λουίζα, Λοΐζος
- Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα
Παγκόσμιες ημέρες
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο)
Ανατολή ήλιου: 07:13
Δύση ήλιου: 19:22
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 9 λεπτά
Σελήνη 0.5 ημέρας
