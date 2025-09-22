Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη, Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ζωγραφιά
  • Λουίζα, Λοΐζος
  • Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο)

Ανατολή ήλιου: 07:13

Δύση ήλιου: 19:22

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 0.5 ημέρας

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ