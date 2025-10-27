Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Νέστορος μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία

Ανατολή ήλιου: 06:45

Δύση ήλιου: 17:32

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 5.3 ημερών

