Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Cupcakes
Cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Οσίου Βενιαμίν.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:

  • Βενιαμίν

Ανατολή ήλιου: 07:40

Δύση ήλιου: 17:14

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 9.1 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ