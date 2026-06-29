Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου

Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα
- Παύλος, Πώλ, Παυλίνα, Πωλίνα, Παύλιανη, Πάολα
Ανατολή ήλιου: 06:05
Δύση ήλιου: 20:51
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 14.2 ημερών
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