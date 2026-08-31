Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου

Σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, Ανάμνησις της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη Των εν Νικομηδεία αγίων Μαρτύρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
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