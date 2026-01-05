Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά, Οσίας Συγκλητικής.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θεώνη, Θεωνάς
- Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
- Συγκλητική
Ανατολή ήλιου: 07:41
Δύση ήλιου: 17:19
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 38 λεπτά
Σελήνη 17 ημερών
