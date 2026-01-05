Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά, Οσίας Συγκλητικής.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θεώνη, Θεωνάς
  • Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
  • Συγκλητική

Ανατολή ήλιου: 07:41

Δύση ήλιου: 17:19

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 17 ημερών

