Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θωμά του Αποστόλου, Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Θωμάς, Τομ, Θωμαή*

Ερωτηίς, Ερωτηίδα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:25

Δύση ήλιου: 19:00

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 35 λεπτά

Σελήνη 13.9 ημερών