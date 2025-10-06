Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θωμά του Αποστόλου, Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θωμάς, Τομ, Θωμαή*
  • Ερωτηίς, Ερωτηίδα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:25

Δύση ήλιου: 19:00

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 35 λεπτά

Σελήνη 13.9 ημερών

