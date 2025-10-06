Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θωμά του Αποστόλου, Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θωμάς, Τομ, Θωμαή*
- Ερωτηίς, Ερωτηίδα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:25
Δύση ήλιου: 19:00
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 35 λεπτά
Σελήνη 13.9 ημερών
