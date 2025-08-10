Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων
  • Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης
  • Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ

Ανατολή ήλιου: 06:36

Δύση ήλιου: 20:24

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 49 λεπτά

Σελήνη 15.8 ημερών

