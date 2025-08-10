Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου

Σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων
- Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης
- Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ
Ανατολή ήλιου: 06:36
Δύση ήλιου: 20:24
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 49 λεπτά
Σελήνη 15.8 ημερών
