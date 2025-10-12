Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος
- Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη*
- Βαλάντης, Βαλάντιος
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Αυγού
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας
Ανατολή ήλιου: 07:31
Δύση ήλιου: 18:52
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 21 λεπτά
Σελήνη 20.7 ημερών
