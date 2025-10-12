Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη*

Βαλάντης, Βαλάντιος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Αυγού

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας

Ανατολή ήλιου: 07:31

Δύση ήλιου: 18:52

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 21 λεπτά

Σελήνη 20.7 ημερών