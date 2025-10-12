Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος
  • Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη*
  • Βαλάντης, Βαλάντιος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Αυγού
  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας

Ανατολή ήλιου: 07:31

Δύση ήλιου: 18:52

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 21 λεπτά

Σελήνη 20.7 ημερών

