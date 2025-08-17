Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος, Αγίου Στράτωνος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Λευκοθέα, Λευκοθέη
  • Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα*
  • Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:42

Δύση ήλιου: 20:16

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 23.4 ημερών

