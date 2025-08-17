Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου

Σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος, Αγίου Στράτωνος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Λευκοθέα, Λευκοθέη

Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα*

Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:42

Δύση ήλιου: 20:16

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 23.4 ημερών