Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου

Σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος, Αγίου Στράτωνος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Λευκοθέα, Λευκοθέη
- Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα*
- Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:42
Δύση ήλιου: 20:16
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 34 λεπτά
Σελήνη 23.4 ημερών
