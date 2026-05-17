Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων, Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ανδρόνικος, Ανδρονίκη*
  • Ιουνία, Γιουνία
  • Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφυλοφοβίας
  • Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Ανατολή ήλιου: 06:13

Δύση ήλιου: 20:30

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 17 λεπτά

Σελήνη 0.6 ημέρας

