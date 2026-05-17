Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου

Σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων, Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη*

Ιουνία, Γιουνία

Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφυλοφοβίας

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Ανατολή ήλιου: 06:13

Δύση ήλιου: 20:30

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 17 λεπτά

Σελήνη 0.6 ημέρας