Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου

Σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, Γιορτή του πατέρα, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Αφροδισίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αφροδίσιος, Αφροδισία
Παγκόσμιες ημέρες
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
- Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας
Ανατολή ήλιου: 06:02
Δύση ήλιου: 20:51
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 6.9 ημερών
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