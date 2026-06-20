Η «καταραμένη» λίμνη που καταπίνει ανθρώπους χτύπησε ξανά: Μυστηριώδης θάνατος 21χρονου

Ένας ακόμη μυστηριώδης θάνατος έρχεται να αναζωπυρώσει τον σκοτεινό θρύλο της Λίμνης Λάνιερ στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, η οποία θεωρείται από πολλούς «στοιχειωμένη». Ο 21χρονος Τέρελ Σέλτον, αν και δεινός κολυμβητής, έχασε ξαφνικά τη ζωή του στα νερά της, αποτελώντας το έβδομο θύμα της λίμνης για τη φετινή χρονιά.

Ο Σέλτον κολυμπούσε με την παρέα του προς ένα κοντινό νησάκι στο πάρκο Ρόμπινσον, όταν ξαφνικά χάθηκε από τα μάτια των φίλων του.Λίγες ώρες αργότερα, ειδικό τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα εντόπισε το άψυχο σώμα του σε βάθος 4,5 μέτρων. Η αδερφή του, Καλίστα, σοκαρισμένη δήλωσε:

«Ο αδελφός μου ήταν εξαιρετικός κολυμβητής. Πώς είναι δυνατόν να συνέβη αυτό τόσο γρήγορα; Ο πόνος μας δεν περιγράφεται με λόγια».

Γιατί όλοι πιστεύουν ότι η λίμνη είναι «στοιχειωμένη»;

Η Λίμνη Λάνιερ (που ενέπνευσε και τη διάσημη σειρά «Ozark» του Netflix) κουβαλά ένα μακάβριο παρελθόν. Δημιουργήθηκε τεχνητά τη δεκαετία του 1950 με έναν τρόπο που, για τους ντόπιους, σφράγισε τη μοίρα της.

Η λίμνη σχηματίστηκε πάνω από παλιά νεκροταφεία. Παρά τις προσπάθειες μεταφοράς τους, πολλοί τάφοι παρέμειναν στον βυθό. Κάτω από την επιφάνεια κρύβονται ολόκληρα δάση, σπίτια και δρόμοι.

Ενώ οι ειδικοί εξηγούν ότι τα βυθισμένα συντρίμμια λειτουργούν ως θανάσιμες υποβρύχιες παγίδες, η κοινή γνώμη είναι βέβαιη: πρόκειται για την «εκδίκηση» των νεκρών.

Από το 1994, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν πνιγεί στα νερά της. Μόλις τον Μάιο του 2025, ο 43χρονος τριαθλητής Ντάστιν Βαλένσια είχε χάσει επίσης τη ζωή του εκεί κάνοντας καγιάκ.

Ο θάνατος του Σέλτον παραμένει υπό έρευνα, την ώρα που οι θεωρίες για τη λίμνη που «ζητάει αίμα» συνεχίζουν να κατακλύζουν το διαδίκτυο.