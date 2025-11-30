Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Ανδρέου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Αντρίκος, Ανδριάνα, Ανδρούλα, Ανδριανή, Άντρια
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής
Ανατολή ήλιου: 07:21
Δύση ήλιου: 17:06
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 45 λεπτά
Σελήνη 9.6 ημερών
