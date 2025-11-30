Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Ανδρέου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Αντρίκος, Ανδριάνα, Ανδρούλα, Ανδριανή, Άντρια

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής

Ανατολή ήλιου: 07:21

Δύση ήλιου: 17:06

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 45 λεπτά

Σελήνη 9.6 ημερών

