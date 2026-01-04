Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Muffin
Muffin | Unsplash
Σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Σύναξις των Εβδομήκοντα Αποστόλων και η μνήμη των Αγίων Έξι Μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Ανατολή ήλιου: 07:41

Δύση ήλιου: 17:18

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 37 λεπτά

Σελήνη 15.9 ημερών

