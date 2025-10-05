Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμώλου, Αγίου Ερμογένη.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά
- Μεθοδία
- Ερμογένης
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών
Ανατολή ήλιου: 07:24
Δύση ήλιου: 19:02
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 38 λεπτά
Σελήνη 12.8 ημερών
- Κωνσταντοπούλου: «Ένα τιποτένιο σκουλήκι ποδοπατά τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι - Εξετάσεις τώρα»
- Νίκος Καρτελιάς: Ο πρώτος Έλληνας ΟΥΚάς - Ο άνθρωπος που έστησε τις Υποβρύχιες Καταστροφές
- Η εκδίκηση του Φραντσέσκο Τότι στην ντίβα τηλεπερσόνα: «Ήταν παραπάνω από ένας άντρας»
- Ξέσπασε σε κλάματα ο Γιώργος Τσαλίκης: «Τότε δεν είχαμε τίποτα, πήραμε δύο ποτήρια και ένα στρώμα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.