Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμώλου, Αγίου Ερμογένη.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά
  • Μεθοδία
  • Ερμογένης

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

Ανατολή ήλιου: 07:24

Δύση ήλιου: 19:02

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 12.8 ημερών

