Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Οσίου Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αμβρόσιος, Αμβρόσης, Αμβροσία
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας
Ανατολή ήλιου: 07:27
Δύση ήλιου: 17:05
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 38 λεπτά
Σελήνη 17.6 ημερών
