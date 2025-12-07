Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Οσίου Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Αμβρόσιος, Αμβρόσης, Αμβροσία

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας

Ανατολή ήλιου: 07:27 

Δύση ήλιου: 17:05 

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 17.6 ημερών

