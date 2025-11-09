Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως, Οσίου Ελλαδίου, Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας, Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα

Ελλάδιος, Ελλάδης

Θεόκτιστος, Θεοκτίστη

Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού

Ανατολή ήλιου: 06:59

Δύση ήλιου: 17:18

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 19.2 ημερών