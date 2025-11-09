Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως, Οσίου Ελλαδίου, Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας, Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα
  • Ελλάδιος, Ελλάδης
  • Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
  • Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού

Ανατολή ήλιου: 06:59 
Δύση ήλιου: 17:18
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 19 λεπτά
Σελήνη 19.2 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ