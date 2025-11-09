Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως, Οσίου Ελλαδίου, Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας, Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα
- Ελλάδιος, Ελλάδης
- Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
- Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού
Ανατολή ήλιου: 06:59
Δύση ήλιου: 17:18
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 19 λεπτά
Σελήνη 19.2 ημερών
- Τι κάνει σήμερα ο Οδυσσέας Τσενάι, ο αριστούχος Αλβανός που δεν άφησαν να σηκώσει την ελληνική σημαία
- Από τον Μαραθώνα στο έπος του 1821: 5 κομβικές στιγμές της ελληνικής Ιστορίας που διαμόρφωσαν τον δυτικό κόσμο
- Ο ήρωας πιλότος του Ωρωπού Νικόλαος Παρούσης: Δεν εκτινάχθηκε για να μην πέσει το Mirage 2000 πάνω στο σχολείο
- Τη νύχτα που η Ελλάδα πανηγύριζε το Euro σκότωναν τη 15χρονη Φιλιώ στην Κοζάνη: Ο δολοφόνος της είναι εκεί έξω
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.