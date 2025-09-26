Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του θεολόγου και η μνήμη του Αγίου και δικαίου Γεδεών.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης
- Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών
Ανατολή ήλιου: 07:16
Δύση ήλιου: 19:16
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 60 λεπτά
Σελήνη 4.1 ημερών
