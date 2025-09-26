Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του θεολόγου και η μνήμη του Αγίου και δικαίου Γεδεών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης
  • Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
  • Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Ανατολή ήλιου: 07:16

Δύση ήλιου: 19:16

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 60 λεπτά

Σελήνη 4.1 ημερών

